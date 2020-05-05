Политика
КоммерсантъЛукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Политика
Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына
Фигурист Евгений Плющенко дал ответ журналистам, заявившим о наличии у его сына психического расстройства.
iReactor 03:39
Шоу-бизнес
Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Шоу-бизнес
Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
RT на русском 02:08
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
13-летняя москвичка забеременела от подростка
Подростки и родители решают судьбу плода. В середине января семиклассница из Красноярского края попала в больницу и оказалась беременной.
Lenta.ru 06:35
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Общество
В Петербурге умер старший врач Городской станции скорой помощи
В Петербурге после тяжелой болезни скончался один из старейших и заслуженных медицинских работников города, старший врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:55
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Экономика
Названы сценарии роста безработицы в России
Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%).
BFM.ru 08:00