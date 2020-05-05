Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.

Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6K

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Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 73

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Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 11

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 1,6K

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 226

Политика Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. 20

Общество Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. 55

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Шоу-бизнес Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото. 7

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио. 1,5K

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Происшествия 13-летняя москвичка забеременела от подростка Подростки и родители решают судьбу плода. В середине января семиклассница из Красноярского края попала в больницу и оказалась беременной.

Общество В Петербурге умер старший врач Городской станции скорой помощи В Петербурге после тяжелой болезни скончался один из старейших и заслуженных медицинских работников города, старший врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович. 45