Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». Он предложил приехать на парад, в частности, руководителям стран бывшего СССР.

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