Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
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Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил в страну российских журналистов из-за начавшихся забастовок среди их белорусских коллег, передает «Белта».В источнике
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