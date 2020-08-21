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Ведомости
Ведомости

Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил в страну российских журналистов из-за начавшихся забастовок среди их белорусских коллег, передает «Белта».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

Газета.Ru13:17
Коммерсантъ

Лукашенко подтвердил, что на места бастующих журналистов пришли россияне

Коммерсантъ09:02
RT на русском

Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул

RT на русском10:19
ТАСС

Лукашенко пригласил российских журналистов на места бастующих в Белоруссии работников СМИ

ТАСС10:04
РИА Новости

Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

РИА Новости09:02
РБК

Лукашенко пригласил журналистов из России вместо бастующих белорусов

РБК10:49
Известия

Лукашенко подтвердил приглашение журналистов из РФ на места их бастующих коллег

Известия08:31
КП - Беларусь

Лукашенко о российских журналистах, которые заменили уволившихся с Белтелерадиокомпании: Свято место пусто не бывает

КП - Беларусь08:44

ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъ10:44
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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