Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пригласил группу российских журналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, «как они работают», передаёт РИА Новости.В источнике
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