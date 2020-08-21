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RT на русском
RT на русском

Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пригласил группу российских журналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, «как они работают», передаёт РИА Новости.В источнике
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RT на русском

Лукашенко пригласил российских журналистов в свой пул

RT на русском10:19
ТАСС

Лукашенко пригласил российских журналистов на места бастующих в Белоруссии работников СМИ

ТАСС10:04
Фонтанка.Ру

Лукашенко подтвердил приглашение российских журналистов вместо бастующих белорусских коллег

Фонтанка.Ру08:24
Коммерсантъ

Лукашенко подтвердил, что на места бастующих журналистов пришли россияне

Коммерсантъ09:02
Lenta.ru

Лукашенко позвал российских журналистов на госканалы взамен уволившихся

Lenta.ru08:50
Известия

Лукашенко подтвердил приглашение журналистов из РФ на места их бастующих коллег

Известия08:31
РИА Новости

Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

РИА Новости09:02
КП - Беларусь

Лукашенко о российских журналистах, которые заменили уволившихся с Белтелерадиокомпании: Свято место пусто не бывает

КП - Беларусь08:44

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до сентября

Решение о продлении режима повышенной готовности дает возможность работающим пенсионерам этого возраста оставаться дома и продлевать больничные листы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Вечерний Челябинск08:29
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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