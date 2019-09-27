Политика
РИА НовостиЛукашенко пригласили посетить Крым
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
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Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом.РИА Новостивчера в 22:06
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Брэд Питт после развода с Джоли закрутил роман с целительницей
Народные новости вчера в 15:48
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
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Политика
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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
США ввели дополнительные санкции против России
Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры из-за нарушения режима по Сирии в отношении троих граждан РФ, российской компании и пяти судов, информирует пресс-служба американского Минфина.
Дума ТВ вчера в 11:58
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
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Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 16:40
Экономика
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Lenta.ru вчера в 02:52
Происшествия
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Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Политика
Россия создаст онлайн-архив о советских пленных времен Второй мировой
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Священник обвинил в бесчувственности друзей и коллег Заворотнюк
Вместо участия в ток-шоу о Заворотнюк, по мнению Ткачева, людям из окружения актрисы следовало бы помолиться за свою подругу или же помочь ей деньгами, чтобы она могла восстановить здоровье.
URA.Ru 25 сентября в 18:23
Здоровье
Названы три овоща, которые помогут очистить почки
MedikForum.ru 24 сентября в 11:24
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
У Путина обнаружился тайный толстый телефон
Выяснилось, что, например, Владимир Путин может поговорить с иностранным лидером даже из полевых условий: по «мобильнику, который на вид толще обычного».
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Космос
Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости вчера в 03:35
Общество
Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет
Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.
Известия вчера в 13:30