с чего всё началось

Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Политика США ввели дополнительные санкции против России Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры из-за нарушения режима по Сирии в отношении троих граждан РФ, российской компании и пяти судов, информирует пресс-служба американского Минфина.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Игры Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.

Экономика Названы крупнейшие компании России «Газпром» пятый год подряд возглавил рейтинг крупнейших компаний России, составленный принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Шоу-бизнес Священник обвинил в бесчувственности друзей и коллег Заворотнюк Вместо участия в ток-шоу о Заворотнюк, по мнению Ткачева, людям из окружения актрисы следовало бы помолиться за свою подругу или же помочь ей деньгами, чтобы она могла восстановить здоровье.

Политика МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.

Политика У Путина обнаружился тайный толстый телефон Выяснилось, что, например, Владимир Путин может поговорить с иностранным лидером даже из полевых условий: по «мобильнику, который на вид толще обычного».

Космос Первый арабский космонавт отправился на МКС 62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.

Наука Ученые назвали опасность чайных пакетиков Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.

Политика РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .

Общество Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Авто Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.