с чего всё началось

Президента Белоруссии Александра Лукашенко позвали в Крым. Приглашение прозвучало из уст главы Белорусской общины полуострова Романа Чегринца.

Лукашенко пригласили в Крым после его слов о полуострове

Футбол Переговоры Мамаева и «Ростова» находятся в завершающей стадии Как стало известно Sport24, переговоры 31-летнего полузащитника Павла Мамаева и «Ростова» находятся в завершающей стадии.

Общество Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.

Политика Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Авто Электрокар Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости Модель, разработанная на базе Chevrolet Corvette, смогла разогнаться до 338,28 км/ч. Прошлый рекорд составлял 326 км/ч.

Гаджеты Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова сломался Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.

Происшествия Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.

Политика Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.

Политика США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.

Общество Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.

Футбол Сегодня в Дохе стартует Чемпионат мира по легкой атлетике Всего от нашей страны в Чемпионате примут участие 30 легкоатлетов. Среди них и те, кто реально сможет побороться за медали.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

Авто Nissan представил обновленный пикап Nissan Titan Компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Политика Малахов ответил на критику МИДа Киргизии Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

Политика Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.

Экономика Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.

Хоккей Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо» Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо».

Политика Раскрыты связи главы офиса Зеленского с противниками Майдана Перед отменой подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом нынешний глава офиса украинского президента Андрей Богдан летал в Санкт-Петербург с тогдашним премьер-министром страны Николаем Азаровым.

Армия и оружие Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Политика Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.