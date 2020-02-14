с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.

Биатлон Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

Общество Кабмин одобрил законопроект о бесплатных лекарствах для льготников Российское правительство сегодня на своем сайте опубликовало информацию о том, что одобрило проект ФЗ о создании специального регистра граждан РФ, которых обеспечат лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.

Армия и оружие В Крыму готовы пресечь возможные украино-румынские провокации Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что у России есть силы и средства, чтобы пресечь возможные украино-румынские провокации против российских объектов, кораблей и полуострова.

Общество Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.

Здоровье Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.

Политика Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.

Общество В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300 По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.

Шоу-бизнес Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.

Футбол Маурисио назвал Карреру предателем Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.