с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.

Общество В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме "Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке", - указано в сообщении.

Биатлон Шипулин прокомментировал дисквалификацию Устюгова В субботу Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на два года из-за нарушения антидопинговых правил.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.

Политика Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи По данным Госкомздрава КНР, по состоянию на 11 февраля зарегистрировано 1,7 тысячи случаев заражения медиков, которые непосредственно занимаются больными, из них шесть человек скончались.

Космос Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки из-за непогоды.

Политика Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».

Политика Лавров оценил отношения России и Турции Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.