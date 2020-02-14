Общество
РБКЛукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известиявчера в 07:29
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США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
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Имена всех, кто отдал свою жизнь за пределами Родины, сегодня отлиты в металле на стенах Дома афганцев, как до сих пор называют его барнаульцы.
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По данным Госкомздрава КНР, по состоянию на 11 февраля зарегистрировано 1,7 тысячи случаев заражения медиков, которые непосредственно занимаются больными, из них шесть человек скончались.
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В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Политика
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
США: Россия нацелена на военное решение конфликта в Сирии
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что официальный представитель Минобороны РФ подробно прокомментировал позицию США по недавнему столкновению войск в сирийском Идлибе.