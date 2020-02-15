с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Общество Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.

Здоровье «Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.

Космос SpaceX дважды отложила запуск спутников Starlink Компания SpaceX Илона Маска два раза за уикенд отложила запуск новой партии из 60 спутников интернет-связи Starlink.

Общество Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

Происшествия Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.

Музыка Атена Манукян представит Армению на «Евровидении-2020» Греческая певица армянского происхождения Атена Манукян представит Армению на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах.

Биатлон Губерниев отреагировал на новость о лишении Устюгова золота ОИ-2014 Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.

Общество В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.

Здоровье Во всех школах Уфы на неделю продлили карантин по гриппу и ОРВИ Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в связи с превышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 10 февраля все школы Уфы были закрыты на карантин.

Игры Remedy работает над новой игрой на движке Control Помимо сюжетной кампании для шутера Сrossfire и многопользовательской Vanguard, разработчики работают над новой игрой на движке Northlight, использовавшемся в Control.

Общество В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300 По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.