Общество
РБКЛукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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Общество
Раскрыты подробности изнасилования «беременной от 10-летнего мальчика» школьницы
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
Наука
Гены «призрачного» человека обнаружили в ДНК западных африканцев
Генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула нашли признаки скрещивания с «призрачным» человеком в геноме западных африканцев, сообщают «Известия».
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Игры
Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Происшествия
Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб
Пассажир московского метро, упавший под прибывающий поезд на станции "Менделеевская" Серхпуховско-Тимирязевской линии в пятницу вечером, от полученных травм скончался, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Экономика
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Происшествия
Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента
В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Происшествия
Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Здоровье
В Смоленске на карантине по коронавирусу находится 21 человек
В Смоленске под наблюдением находится 21 человек, прибывших из КНР. По информации властей, они проходят инкубационный период (14 дней).
Киберспорт
Valve объявила дату выхода новой Half-Life
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Со слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не видели появившиеся в интернете фотографии, на которых осужденные, включая убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева, сидят за праздничным столом, пишет РИА Новости.
Общество
Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов
По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.