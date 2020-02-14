Общество
РБКЛукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Происшествия
На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Политика
Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Происшествия
Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
Журналист портала "Медуза" Иван Голунов в Telegram-канале рассказал о полученном от прокуратуры письме с извинениями.
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Происшествия
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.
Интернет
Новое обновление Telegram делает его приложением для знакомств
Команда Telegram не зря выпустила это обновление именно в День Святого Валентина, потому что теперь в приложении можно знакомиться с людьми поблизости.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро падают утром 14 февраля
В свою очередь, евро в пятницу на открытии подешевел на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 68,82 рубля.
Культура
Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики
Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Политика
На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы
Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
В Кремле ответили на угрозы в адрес российского посла в Турции
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Космос
Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Зиеха в «Челси»
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».