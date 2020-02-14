с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Происшествия На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.

Политика Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Происшествия Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.

Интернет Новое обновление Telegram делает его приложением для знакомств Команда Telegram не зря выпустила это обновление именно в День Святого Валентина, потому что теперь в приложении можно знакомиться с людьми поблизости.

Общество В России могут провести «гаражную амнистию» В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".