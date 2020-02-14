Общество
РБКЛукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известия07:29
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Происшествия
На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена приостановлено движение поездов из-за пассажира на пути.
Гаджеты
Xiaomi представила компьютер Ningmei CR600 по цене смартфона
На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен моноблок Ningmei CR600, который будет продаваться по цене смартфона.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
Раскрыты подробности изнасилования «беременной от 10-летнего мальчика» школьницы
Экономика
Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри уволили всех сотрудников в Лондоне
Супруги лично сообщили о своем решении сотрудникам. Это верный знак того, что они не намерены возвращаться на родину принца.
Общество
Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают
Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.
Общество
Ирландский кот прогнал чужака из сада, издавая странные звуки
Кино
В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
Происшествия