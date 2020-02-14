Общество
Газета.RuЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известия07:29
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