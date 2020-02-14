с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Шоу-бизнес 36-летняя Алсу показала редкое фото с обеими дочерьми На своей странице в соцсети Instagram 36-летняя Алсу разместила редкое фото с обеими дочерьми из «Геликон-оперы», куда они ходили на постановку «Золушка».

Общество Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов По словам метеоролога Карлоса Шефера, зарегистрированная температура в +20,75 градусов свидетельствует о тенденции потепления на многих объектах, которые отслеживают ученые.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Политика Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра Бенжамен Гриво отозвал свою кандидатуру с предстоящих 15–22 марта выборов мэра Парижа после публикации в интернете ролика, уличающего его в супружеской неверности.

Общество В России предложили ввести новый возраст получения паспорта Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.

Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.