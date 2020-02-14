с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Политика В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе» Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.

Футбол Гасперини: «Против „Ромы“ сыграет сильнейший состав» Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в Серии А.Многие говорят, что матч с «Ромой» - это решающая игра в борьбе за место в верхней части турнирной таблицы.

Биатлон Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.

Авто Сколько стоили бестселлеры российского авторынка в 2019 году Третье место в рейтинге получает южнокорейский Kia Rio, который в минимальной комплектации стоил около 750 тысяч рублей, что позволило продать более 92 тысяч экземпляров.

Культура Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.

Шоу-бизнес Полина Гагарина подчеркнула длинные ноги кожаным нарядом Полина облачилась в кроп-топ с высоким горлом и кожаные штаны на шнуровке. Таким нарядом она подчеркнула свои длинные ноги.

Авто Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.

Космос Спутники системы Starlink обвинили в будущей краже 30% времени астрономических наблюдений Эксперты Международного астрономического союза (МАС) прогнозируют, что вывод на орбиту всех 30 тысяч зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.

Политика В Киеве не хотят принимать эвакуированных из Уханя украинцев Депутаты Обуховского районного совета Киевской области на срочной сессии приняли решение не принимать в своем районе эвакуированных сограждан, передает РИА Новости.