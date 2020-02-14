Общество
РБКЛукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известиявчера в 07:29
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Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Футбол
Гасперини: «Против „Ромы“ сыграет сильнейший состав»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в Серии А.Многие говорят, что матч с «Ромой» - это решающая игра в борьбе за место в верхней части турнирной таблицы.
Музыка
Названы победители «Чартовой дюжины»
Биатлон
Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Общество
Минпромторг не хочет запрещать посылки из Китая
Минпромторг России выступил против идеи запретить посылки из Китая.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Биатлон
Тренер сборной России заявил, что Юрлова-Перхт может пропустить пасьют
Напомним, что победительницей спринтерской гонки стала норвежка Марте Рейселанд (1 промах, 21.13,1). Екатерина Юрлова-Перхт показала 21-й результат (3 промаха, +1.03,6). Чемпионат мира продлится до 23 февраля.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации ещё 55 сирийских военных
Министерство обороны Турции заявило, что турецкие вооружённые силы нейтрализовали ещё 55 сирийских военных в провинции Идлиб в Сирии.
Здоровье
В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом
В эпицентр распространения коронавируса провинцию Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников.
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Автоспорт
«Альфа Таури», где выступает Квят, представила новый болид
Итальянская команда «Альфа Таури», где выступает российский пилот Даниил Квят, официально представила свой новый болид для участия в чемпионате мира 2020.
Авто
Сколько стоили бестселлеры российского авторынка в 2019 году
Третье место в рейтинге получает южнокорейский Kia Rio, который в минимальной комплектации стоил около 750 тысяч рублей, что позволило продать более 92 тысяч экземпляров.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина подчеркнула длинные ноги кожаным нарядом
Полина облачилась в кроп-топ с высоким горлом и кожаные штаны на шнуровке. Таким нарядом она подчеркнула свои длинные ноги.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Космос
Спутники системы Starlink обвинили в будущей краже 30% времени астрономических наблюдений
Эксперты Международного астрономического союза (МАС) прогнозируют, что вывод на орбиту всех 30 тысяч зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи.
Кино
В новом фильме Marvel появится семья супергероев-геев с двумя детьми
В новой картине Marvel будет показана семья супергероев-геев, которая растит двоих детей.
Политика
В Киеве не хотят принимать эвакуированных из Уханя украинцев
Депутаты Обуховского районного совета Киевской области на срочной сессии приняли решение не принимать в своем районе эвакуированных сограждан, передает РИА Новости.
Футбол
«Уфа» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании
Определились соперники «Уфы» на заключительном зимнем сборе в Бенидорме (Испания).
Авто
Chery создаст новый суббренд Vantas
Китайская компания Chery и американский холдинг HAAH Automotive готовят к запуску в США и Канаде несколько моделей Exeed.