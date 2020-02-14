с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Политика Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну «Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.

Шоу-бизнес Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.

Общество В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.

Здоровье В Китае число умерших от коронавируса достигло 1665 человек «Национальный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции сведения о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, из них настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выздоровели и выписаны из больниц, и 1665 умерли», — говорится в заявлении по состоянию на 24:00 15 февраля.

Происшествия В ДТП под Саратовом погиб младенец Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Общество В Анкаре осквернили могилы выходцев из России Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet.

Политика США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных корпорацией General Electric и французской Safran, так как опасается китайских аналогов.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.