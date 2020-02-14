Общество

РБКРБКЛукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА
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