Общество
РБКЛукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известия14 февраля в 07:29
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В Белоруссии признали, что Лукашенко начал нефтяной шантаж Кремля
Национальная служба новостейвчера в 09:04
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