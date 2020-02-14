Общество

Красная веснаКрасная веснаЛукашенко пригрозил России санкциями из-за ситуации с БелАЭС

Крупными санкциями за срыв сроков введения в строй второго блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) пригрозил России белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом 14 февраля сообщает БЕЛТА.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Лукашенко предложил России снизить ставку по кредиту для строительства БелАЭС

Коммерсантъ07:07

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Известия06:50

Минск пригрозил санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

РИА Новости06:15

Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

ТАСС06:43

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв сроков по БелАЭ

Газета.Ru06:39

Лукашенко пригрозил России «санкциями»

Московский Комсомолец06:33

Лукашенко пригрозил России «штрафными санкциями» за срыв стройки БелАЭС

РБК06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
Life.ru 09:57
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомств

Astera 11:56
Происшествия

Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве

РИА Новости 10:46
Футбол

В Москве простились с Валерием Рейнгольдом

КМВ Новости 05:21
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Единоборства

Чемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения

Газета.Ru вчера в 13:08
Футбол

Маурисио назвал Карреру предателем

Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Metaratings 10:52
Культура

Дирекция французской кинопремии «Сезар» ушла в отставку

Ревизор.ру вчера в 23:37
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

РИА Новости 03:30
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили сирийский военный вертолет в провинции Алеппо, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:21
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Игры

Утечка: королевскую битву Modern Warfare назовут Call of Duty: Warzone

Игромания.ру 12 февраля в 08:44
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru вчера в 14:14
Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Политика

Лавров встретился с Помпео в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 09:56
Общество

В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой

У пользователей сервисов доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» возникли проблемы с доступом к ним.
РБК 11:48
Армия и оружие

США не заменят российский ракетный двигатель РД-180

Технологическая отсталость не позволяет США заменить собственной разработкой импортируемый из России ракетный двигатель РД-180.
ИА REX 04:24
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Политика

Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
URA.Ru вчера в 04:38
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия 09:50
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Футбол

Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»

RT на русском 11:53
Политика

Зеленский пообещал построить «город-сад» на границе с Крымом

iReactor вчера в 20:18
Экономика

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
РБК 08:17
Общество

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Белорусская АЭС
Атомная электростанция
Строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Белоруссии в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное