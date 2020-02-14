Общество
ФерганаЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
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Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Экономика
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Политика
Путин высказался против однополых браков
Футбол
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде назвал «Реал» фаворитом в борьбе за чемпионство в примере
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что «Реал» является фаворитом на победу в этом сезоне в чемпионате Испании.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Здоровье
Чиновник сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди саратовцев
Специалисты пояснили, что это не много, однако дополнительные поставки осуществляются каждую неделю.
Происшествия
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины
На территории Ставропольской краевой психиатрической больницы найдено тело мужчины.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Армия и оружие
Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в стране.
Политика
США договорились о перемирии с талибами
Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере
«Валенсия» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 24-го тура испанской Примеры.
Футбол
«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Общество
Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет
Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Футбол
«Зенит» попал в число самых финансово стабильных клубов мира
Петербургский футбольный клуб «Зенит» занял 23 строчку в рейтинге 100 самых финансово стабильных клубов мира по версии британского агентства Soccerex.
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Наука
Пробудить макак от наркоза помогла стимуляция таламуса
Оказалось, при воздействии электростимуляции таламуса с частотой в 50 герц макаки быстро приходят в сознание: они начинают двигаться, реагировать на свет, а также меняются их показатели сердечного ритма и дыхания.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Футбол
Вулверхэмптон — Лестер 0:0
«Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:0). «Лестер» остался на 3-м месте в турнирной таблице.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Гаджеты
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой
Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
Технологии
Google может начать платить СМИ за новости для своего сервиса
Компания Google предложила некоторым издателям из Европы и США платить за публикацию контента в ее новостном сервисе.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Футбол
Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Происшествия