Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.

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Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

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Общество Сбербанк опроверг информацию об утечке данных десятков тысяч клиентов Сбербанк проверил информацию о выставленных на продажу в даркнете базах данных с личной информацией десятков тысяч клиентов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

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