Общество

ФерганаФерганаЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
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