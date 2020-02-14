Общество
ФерганаЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
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Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Происшествия
Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб
Пассажир московского метро, упавший под прибывающий поезд на станции "Менделеевская" Серхпуховско-Тимирязевской линии в пятницу вечером, от полученных травм скончался, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри уволили всех сотрудников в Лондоне
Супруги лично сообщили о своем решении сотрудникам. Это верный знак того, что они не намерены возвращаться на родину принца.
Общество
В «Ростелекоме» рассказали о ситуации с планшетами для переписи
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй.
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Политика
Лукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Киберспорт
Valve объявила дату выхода новой Half-Life
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Гаджеты
От нового Xiaomi Mi 10 не останется и мокрого места. Lenovo пообещала выпустить монстра производительности с 600 000 баллами в AnTuTu
Для сравнения, Xiaomi на презентации называла свои новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro «королями производительности нового поколения», потому что они набрали более 585 000 баллов.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
В Нидерландах отказали России в просьбе судить россиян, проходящих по делу МН17, на их родине, сообщает Reuters.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Интернет
Telegram ввел функцию публичного профиля для знакомств
Telegram предложил пользователям альтернативу сервисам для свиданий: теперь в мессенджере можно создать публичный профиль для знакомств и организовать встречу с людьми поблизости.
Общество
Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет
Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.