Общество

ФерганаФерганаЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Лукашенко предложил России снизить ставку по кредиту для строительства БелАЭС

Коммерсантъ07:07

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Известия06:50

Лукашенко угрожает Росатому штрафами за срыв сроков строительства БелАЭС

REGNUM07:00

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв сроков по БелАЭ

Газета.Ru06:39

Лукашенко пригрозил России «санкциями»

Московский Комсомолец06:33

Лукашенко пригрозил России «штрафными санкциями» за срыв стройки БелАЭС

РБК06:05

Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

ТАСС06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

RT на русском вчера в 23:58
Происшествия

Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб

Пассажир московского метро, упавший под прибывающий поезд на станции "Менделеевская" Серхпуховско-Тимирязевской линии в пятницу вечером, от полученных травм скончался, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 09:49
Общество

Меган Маркл и принц Гарри уволили всех сотрудников в Лондоне

Супруги лично сообщили о своем решении сотрудникам. Это верный знак того, что они не намерены возвращаться на родину принца.
Paparazzi.ru 07:21
Общество

В «Ростелекоме» рассказали о ситуации с планшетами для переписи

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй.
РИА Новости 09:09
Футбол

В Москве простились с Валерием Рейнгольдом

КМВ Новости 05:21
Политика

Лукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть.
iReactor 08:31
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно.
News.ru 07:35
Армия и оружие

В Сирии сбили второй за неделю военный вертолет

Росбалт 09:03
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
Общество

Накричавшая на таксиста фитнес-тренер высказалась о пародии Урганта

News.ru 09:50
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Киберспорт

Valve объявила дату выхода новой Half-Life

Sibnet Новости 09:28
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 09:58
Происшествия

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия 09:13
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Известия вчера в 22:32
Хоккей

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Вести.Ru 04:40
Гаджеты

От нового Xiaomi Mi 10 не останется и мокрого места. Lenovo пообещала выпустить монстра производительности с 600 000 баллами в AnTuTu

Для сравнения, Xiaomi на презентации называла свои новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro «королями производительности нового поколения», потому что они набрали более 585 000 баллов.
iXBT.com 09:58
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Актуальные Новости 07:50
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:09
Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

В Нидерландах отказали России в просьбе судить россиян, проходящих по делу МН17, на их родине, сообщает Reuters.
Москва 24 вчера в 05:00
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Общество

В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru 12 февраля в 15:25
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 09:17
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:00
Интернет

Telegram ввел функцию публичного профиля для знакомств

Telegram предложил пользователям альтернативу сервисам для свиданий: теперь в мессенджере можно создать публичный профиль для знакомств и организовать встречу с людьми поблизости.
Ведомости 03:46
Общество

Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет

Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
РИА ОмскИнформ 06:57
Здоровье

Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D

Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
Вечерний курьер 08:37
Общество

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Белорусская АЭС
Атомная электростанция
Строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Белоруссии в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное