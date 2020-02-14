Общество
ИзвестияЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
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Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Происшествия
Отличник таможни ушел в международный розыск
Бывшего отличника таможенной службы объявили в розыск по линии Интерпола в конце прошлого года, когда в суд поступило дело его бывшего шефа генерал-майора Сергея Федорова.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Общество
В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Общество
Губернатор Оренбургской области пожелал каждой семье войны
На одном из слайдов было написано «40 августа 1941 года».
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Киберспорт
Gambit Esports сыграют на StarLadder ImbaTV Minor
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Футбол
Советский арбитр Валерий Бутенко скончался на 79 году жизни
Авто
Fitch: Авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году
Эксперты отметили, что коронавирус еще больше усугубит проблемы данной отрасли в 2020 году.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
Больше половины китайских самолетов стоят на земле из-за коронавируса
Почти две трети самолетов КНР стоят на земле из-за мер, принятых против распространения коронавируса, пишет Интерфакс со ссылкой на газету Financial Times.
Технологии
Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»
Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга.
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В правительство внесли законопроект о гаражной амнистии.
Происшествия
У генерала ФСБ нашелся только Lexus
ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Футбол
Твиттер «Ахмата» удалил фото Кокорина в экипировке «Сочи»
Общество