Экономика
ИзвестияЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
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В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
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Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола.
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Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
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Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
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Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
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Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии»
Официальный сайт команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» объявил о подписании соглашения с тренером Олегом Василенко.
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Общество
В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина
Комитет по образованию Петербурга проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы в Курортном районе после того, как он прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана", сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Политика
Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность
Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
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Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" сообщалось о стрельбе в приемном покое психиатрической больницы Ставрополя, в результате которой погиб человек.
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В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу.
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Согласно новому рейтингу доверия политикам, опубликованному ВЦИОМ, за неделю с 3 по 9 февраля 2020 года показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению составил 65,5%.
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Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
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Происшествия
На Ямале при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 погибли два человека
На Ямале 14 февраля 2020 года совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол».