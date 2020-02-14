Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
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Лукашенко пригрозил России «санкциями»

Московский Комсомолец06:33

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

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РБК06:50

Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

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Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв сроков по БелАЭ

Газета.Ru06:39

Лукашенко предложил России снизить ставку по кредиту для строительства БелАЭС

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Минск пригрозил санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

РИА Новости06:15
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РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус

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Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары, которые в Идлибе наносят силы президента Сирии Башара Асада при поддержке России, приходятся на мирных жителей, а не на террористов.
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Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в международный розыск.
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Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

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МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

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Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
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Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
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Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

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В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Эксперт рассказал, как защитить веб-камеры от хакеров

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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Пассажирка такси в Москве напала на водителя

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"США повышают пошлины на воздушные суда, импортируемые ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
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Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ

Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
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Никитин назвал худшую больницу Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал Балахнинскую центральную районную больницу худшим учреждением здравоохранения в регионе.
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Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
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Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
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Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й

Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
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