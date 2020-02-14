Общество
ИзвестияЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Читать в источнике
Оценить15
Или мы вводим санкции за просрочку - а там большие деньги, или они подвигаются по кредиту.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Кино
Блогер Алина Акилова о фильме «Лед-2»: Мы с мамой рыдали
Фильм на самом деле очень добрый, очень искренний, много чему учит. В некоторых моментах мы с мамой рыдали.
Киберспорт
Объявлена официальная дата выхода новой Half-Life
Компания Valve объявила официальную дату выхода новой Half-Life. Напомним, это будет шутер от первого лица для виртуальной реальности.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Леванте» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" обыграл испанский "Леванте" в матче второго тура групповой стадии клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
Политика
Киев забыл об украинцах, ожидающих эвакуации из охваченной коронавирусом Ухани
Граждане Украины, находящиеся в китайском городе Ухань, уже 2 недели ждут эвакуации из-за вспышки коронавируса.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг у Тарантино
Происшествия
Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Футбол
Футболист Тарасов извинился за свою шутку о коронавирусе
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли
Знаменитая певица Адель, которой удалось похудеть на рекордные 45 кг, стала похожа на Анджелину Джоли.
Хоккей
Пастрняк возглавил снайперскую гонку НХЛ, обогнав Овечкина
Пастрняк забросил три шайбы и довел число своих голов в этом сезоне до 41.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей
Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
Армия и оружие
Дамаск снова подвергся ракетному удару
Культура
Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак «Док-ток»
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet
Новинка дебютировала на моторшоу Auto Expo 2020 (Индия).
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Хоккей
Крылов: «Морозов смог набраться опыта по завершении карьеры и готов к новым вершинам»
Считаю Алексея большим профессионалом, который смог набраться необходимого менеджерского опыта после завершения карьеры и готов к новым вершинам.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, собравшего 25 млн рублей для ИГ
Следствие полагает, что мужчина собрал для террористической организации 25 млн рублей.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков подставил Подольскую, выложив ее неудачное фото
Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская публикует в своем Инстаграме исключительно те снимки, на которых она отлично выглядит.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.