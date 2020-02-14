Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
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Александр Лукашенко
Или мы вводим санкции за просрочку - а там большие деньги, или они подвигаются по кредиту.
— Александр ЛукашенкоМосковский Комсомолец 06:33

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