Или мы вводим санкции за просрочку - а там большие деньги, или они подвигаются по кредиту.

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

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