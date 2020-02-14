Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

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