Общество

ИзвестияИзвестияЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
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Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв сроков по БелАЭ

Газета.Ru06:39

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Известия06:50

Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

ТАСС06:43

Лукашенко предложил России снизить ставку по кредиту для строительства БелАЭС

Коммерсантъ07:07

Лукашенко пригрозил России «санкциями»

Московский Комсомолец06:33

Лукашенко пригрозил России «штрафными санкциями» за срыв стройки БелАЭС

РБК06:05

Лукашенко угрожает Росатому штрафами за срыв сроков строительства БелАЭС

REGNUM07:00
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Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
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Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

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Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
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В России завершились испытания перспективной торпеды

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41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
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Меган Маркл нисколько не сожалеет об отъезде из Великобритании

Меган Маркл рассказала, что нисколько не сожалеет об отъезде из Великобритании, прощании с королевской семьей и с проживанием во дворце вместе с потерей привилегий, сообщает портал grazia.fr.
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В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
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Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
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В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
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Голунов получил письменные извинения от прокуратуры ЗАО Москвы

Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов получил по почте официальные извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Коммерсантъ 08:10
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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
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