Общество
ИзвестияЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
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Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале
Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
Обнародованы 12 шагов для достижения мира в Донбассе
Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали план из 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Армия и оружие
В Госдуме пообещали Украине потерю тысяч солдат в случае попытки блицкрига в Донбассе
Столтенберг напомнил, что инструкторы альянса подготовили уже тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Общество
Меган Маркл нисколько не сожалеет об отъезде из Великобритании
Меган Маркл рассказала, что нисколько не сожалеет об отъезде из Великобритании, прощании с королевской семьей и с проживанием во дворце вместе с потерей привилегий, сообщает портал grazia.fr.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за натянутые до ушей бикини
Подписчики телезвезды посчитали, что она сильно натянула трусы, продемонстрировав всем свои интимные части тела.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры ЗАО Москвы
Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов получил по почте официальные извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Происшествия
Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве
Женщина, оставившая сына у метро в Москве, призналась на допросе, что сделала это из-за нехватки денег, передает RT.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Количество версий, якобы проливающих свет на загадочную ситуацию со съемками сериала, красноречиво свидетельствовало о том, что ничего снимать, и правда, не будут.