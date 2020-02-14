Общество
ФерганаЛукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
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Биатлон
Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в биатлонном спринте
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Общество
Крымские морские порты массово увольняют рабочих
Крымские морские порты вынуждены сократить рабочий коллектив, поскольку находятся в тяжёлом финансовом положении из-за санкций Евросоюза.
Происшествия
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе
Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.
Кино
В тизере нового сезона «Очень странных дел» показали лагерь в СССР
Судя по кадрам, действие разворачивается на стройке железной дороги, где скорее всего трудятся заключенные.
Здоровье
В Махачкале открыли республиканский онкологический диспансер
Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и располагает стационаром на 40 коек.
Политика
Дерипаска назвал слухами и сплетнями статью FT про отмывание денег
Олег Дерипаска отреагировал в пятницу на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введенные против него санкции.
Происшествия
На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена приостановлено движение поездов из-за пассажира на пути.
Шоу-бизнес
Певица Алсу вышла в свет с дочерьми
Известная певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым растит троих детей.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Музыка
Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) представила в сети песню "Преданным" после того, как ее менеджер Маргарита Соколова объявила, что исполнительница уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.
Общество
Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают
Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса, представившись Гретой Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили кандидату в президенты США Берни Сандерсу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте Тунберг, передает РИА "Новости".
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Общество
Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов
По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.
Экономика
АСВ предложит банкам рефинансировать кредиты ликвидируемых организаций
13 февраля 2020 года стало известно о намерении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предложить банкам рефинансировать кредиты из портфелей ликвидируемых финансовых организаций.
Кино
На неделю раньше: стартовали тайные съемки второго сезона «Ведьмака»
Возможно, действие второго сезона стартует сразу после событий первого, и армии Нильфгаарда еще предстоит пережить редизайн, однако так ли это, покажет лишь время.
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Общество
Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.