Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Общество Крымские морские порты массово увольняют рабочих Крымские морские порты вынуждены сократить рабочий коллектив, поскольку находятся в тяжёлом финансовом положении из-за санкций Евросоюза.

Происшествия Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале Вертолёт Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Политика Лавров встретился с Помпео в Мюнхене Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Армия и оружие Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.

Здоровье В Махачкале открыли республиканский онкологический диспансер Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и располагает стационаром на 40 коек.

Политика Дерипаска назвал слухами и сплетнями статью FT про отмывание денег Олег Дерипаска отреагировал в пятницу на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введенные против него санкции.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Музыка Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены Российская певица МакSим (Марина Абросимова) представила в сети песню "Преданным" после того, как ее менеджер Маргарита Соколова объявила, что исполнительница уходит со сцены из-за проблем со здоровьем.

Общество Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.

Политика Российские пранкеры разыграли Сандерса, представившись Гретой Тунберг Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили кандидату в президенты США Берни Сандерсу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте Тунберг, передает РИА "Новости".

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Общество Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.

Экономика АСВ предложит банкам рефинансировать кредиты ликвидируемых организаций 13 февраля 2020 года стало известно о намерении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предложить банкам рефинансировать кредиты из портфелей ликвидируемых финансовых организаций.