Армия и оружие
ИзвестияЛукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить. Об этом 28 октября заявил лидер этого государства Александр Лукашенко.
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Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
Общество
На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти
В Екатеринбурге в отношении политолога Федора Крашенинникова возбудили административное дело об оскорблении власти за комментарий в его телеграм-канале.
Интерфакс 08:07
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
БИЗНЕС Online 01:40
Здоровье
В Чернигове 15 школьников госпитализировали с гепатитом А
Число госпитализированных с гепатитом А школьников в Чернигове увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 03:13
Музыка
Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»
Ореанда-Новости 05:59
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Московский Комсомолец 26 октября в 12:15
Общество
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 07:46
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Ведомости 06:48
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
ТАСС 06:15
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Общество
Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом
Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
Росбалт 08:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Здоровье
Медики выявили напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa, медики составили список напитков, которые должны быть под запретом у людей, чей возраст перешагнул 50-летний рубеж.
ToDay News Ufa вчера в 07:56
Космос
Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты
Газета.Ru 08:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Происшествия
Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья солдат очнулся
Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкальском крае, пришел в чувство в столичной больнице.
Вечерняя Москва 05:37
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 26 октября в 10:37
Здоровье
Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России
В России онкозаболевания диагностируются в среднем у людей в возрасте 64,5 лет.
Российская газета 08:27