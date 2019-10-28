Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЛукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить. Об этом 28 октября заявил лидер этого государства Александр Лукашенко.
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с чего всё началось
Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия ответит на размещение «бронетанкового кулака» в Литве, при этом «никакого бряцания оружием» не будет, передает
 БелТА.
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