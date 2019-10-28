с чего всё началось

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить. Об этом 28 октября заявил лидер этого государства Александр Лукашенко.

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

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