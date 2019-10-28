Армия и оружие
ИзвестияЛукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить. Об этом 28 октября заявил лидер этого государства Александр Лукашенко.
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Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета 25 октября в 23:21
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru 04:11
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
МедиаПоток 26 октября в 04:46
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика
Сенцову стало стыдно за Зеленского
Осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с радикалами.
РИА Новости Крым вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше.
Известия 06:48
Футбол
И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Чемпионат 06:18
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся в Карелии
Известия вчера в 15:38
Политика
«Полиция собирается выселять «Азов». Отряд украинских силовиков прибыл в Золотое
Украина.ру 05:42
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
ТАСС 26 октября в 10:22
Здоровье
Диетолог озвучила главные ошибки в питании россиян
Московский Комсомолец 03:03
Армия и оружие
Белоруссия усилит войска на границе с Литвой из-за танков США
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой.
Lenta.ru 06:50
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Общество
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Общество
Эксперты показали, как выглядит человек после 20 лет сидячей работы
Вечерний курьер 25 октября в 10:03
Армия и оружие
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»
Американский дипломат, экс-посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу предложил укреплять Североатлантический альянс на южных рубежах из-за растущих угроз, в том числе якобы со стороны РФ.
RT на русском 00:04
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
VSE42.RU вчера в 23:32
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва —Нижний Новгород, информирует РБК.
RT на русском 06:57
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Российская газета 06:38
Армия и оружие
В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском вчера в 14:40
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Екатеринбург в интернете 06:24
Экономика
Вмененный налог для ИП в 2020 году
Как статья самозанятым: опыт редакцииСкачать Как ИП открыть расчетный счет: пошаговый алгоритмСкачать Предприниматель открывает новый бизнес: пошаговая инструкцияСкачать Как чиновники упростили регистрацию ИПСкачать Что такое вмененка для ИП и как на нее перейти Система налогообложения ЕНВД — это такой режим, при котором налог уплачивается с так называемого вмененного дохода.
Упрощёнка 05:23