с чего всё началось

Белоруссия отреагирует на размещение американских танков в Литве, но не станет закупать новые масштабные вооружения. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В понедельник, 28 октября, он заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для страны.

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

Политика Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Политика В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.

Хоккей Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.

Фигурное катание Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.

Общество Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих За заслуги перед Отечеством президент России Владимир Путин наградил орденами второй степени актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.

Армия и оружие Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами 19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.

Гаджеты На ноутбуках появится Windows 10X WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.

Экономика Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.

Общество В Сербии создание ЗСТ с Евразийским союзом назвали историческим днем Благодаря соглашению о ЗСТ с ЕАЭС для Сербии открылся доступ к торговле с Киргизией и Арменией, гармонизировались двусторонние соглашения с Россией, Беларусью и Казахстаном Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что 25 октября — день подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом — исторический день для государства.

Экономика РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.

Транспорт Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.

Путешествия Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).