Армия и оружие
ИзвестияЛукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
Белоруссия отреагирует на размещение американских танков в Литве, но не станет закупать новые масштабные вооружения. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В понедельник, 28 октября, он заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для страны.
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Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Политика
Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади
ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Политика
В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Происшествия
В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
Хоккей
Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина
Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда
Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Наука
Учёные выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки
Французские учёные нашли внутри египетской кошачьей мумии возрастом 2500 лет три хвоста и пять задних лап.
Общество
У 59 липчан в будущем году повысится зарплата
У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
Общество
Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих
За заслуги перед Отечеством президент России Владимир Путин наградил орденами второй степени актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.
Армия и оружие
Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами
19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
Общество
В Сербии создание ЗСТ с Евразийским союзом назвали историческим днем
Благодаря соглашению о ЗСТ с ЕАЭС для Сербии открылся доступ к торговле с Киргизией и Арменией, гармонизировались двусторонние соглашения с Россией, Беларусью и Казахстаном Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что 25 октября — день подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом — исторический день для государства.
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов получил шесть с половиной лет лишения свободы за растрату свыше 40 миллионов рублей.
Экономика
РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
Транспорт
Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками
Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Армия и оружие
Евгений Поддубный: а был ли Багдади?
Говорят лишь о том, что на ситуацию в Сирии это никак не повлияет, потому что для рядовых террористов и их главарей Абу Бакр аль-Багдади — это цифровой персонаж.