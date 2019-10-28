Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЛукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

Белоруссия отреагирует на размещение американских танков в Литве, но не станет закупать новые масштабные вооружения. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В понедельник, 28 октября, он заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для страны.
Читать в источнике
Комментировать251
с чего всё началось
Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия ответит на размещение «бронетанкового кулака» в Литве, при этом «никакого бряцания оружием» не будет, передает
 БелТА.
РБК06:32

Подробнее о событии

Лукашенко пообещал не бряцать оружием перед танками США

РБК06:32

Эксперт считает ответ Минска на размещение у границ сил США недостаточным

РИА Новости08:10

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

Известия06:47

Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве

Газета.Ru07:52

Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву

RT на русском05:35

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение войск в Литве

ТАСС05:13

Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

Интерфакс04:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной

Ugpressa.ru 00:44
Политика

Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади

ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.
ТАСС 09:18
Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

Lenta.ru 07:42
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Политика

В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона готова в качестве запасного варианта предложить продление существующего договора на транзит газа через Украину.
RT на русском 12:57
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Происшествия

В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта

Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
ТАСС 11:28
Хоккей

Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина

Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.
Газета.Ru 10:47
Фигурное катание

Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда

Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.
Телеканал 360° 26 октября в 20:09
Политика

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Наука

Учёные выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки

Французские учёные нашли внутри египетской кошачьей мумии возрастом 2500 лет три хвоста и пять задних лап.
Клопс 02:35
Общество

У 59 липчан в будущем году повысится зарплата

У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.
АиФ - Черноземье 09:52
Общество

Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих

За заслуги перед Отечеством президент России Владимир Путин наградил орденами второй степени актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.
Вести.Ru 12:16
Армия и оружие

Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами

19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Lenta.ru 13:11
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки

В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Гаджеты

На ноутбуках появится Windows 10X

WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens вчера в 00:53
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

РБК 02:33
Экономика

Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
РБК 11:02
Общество

В Сербии создание ЗСТ с Евразийским союзом назвали историческим днем

Благодаря соглашению о ЗСТ с ЕАЭС для Сербии открылся доступ к торговле с Киргизией и Арменией, гармонизировались двусторонние соглашения с Россией, Беларусью и Казахстаном Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что 25 октября — день подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом — исторический день для государства.
SM News 25 октября в 13:51
Происшествия

Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов получил шесть с половиной лет лишения свободы за растрату свыше 40 миллионов рублей.
Российская газета 07:05
Экономика

РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
ТАСС вчера в 22:20
Транспорт

Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками

Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.
Gazeta.SPb вчера в 17:32
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Lenta.ru вчера в 20:03
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

ТАСС Наука 12:04
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Армия и оружие

Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

Говорят лишь о том, что на ситуацию в Сирии это никак не повлияет, потому что для рядовых террористов и их главарей Абу Бакр аль-Багдади — это цифровой персонаж.
Вести.Ru 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное