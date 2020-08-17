Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва попытается воспользоваться нестабильной ситуацией в республике в случае проведения новых выборов, сообщает "Интерфакс".

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Политика Штаб белорусской оппозиции 18 августа сформирует Координационный совет Минск, 18 августа 2020, 11:23 — REGNUM В Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен 18 августа завершить формирование Координационного совета для «обеспечения трансфера власти». 1,6K

Общество Задержанный в Минске гражданин РФ Важенков госпитализирован Гражданин России Артем Важенков, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Минске после президентских выборов, госпитализирован в РФ в связи с полученными в изоляторе травмами. 1