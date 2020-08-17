Политика
Газета.RuЛукашенко пригрозил бастующим рабочим реакцией Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва попытается воспользоваться нестабильной ситуацией в республике в случае проведения новых выборов, сообщает "Интерфакс".
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Происшествия
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд
Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, доставили Пресненский районный суд на очередное заседание по делу.
РБК 04:00
Технологии
Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов
В первой половине 2021 года компания собирается запустить «виртуальную вселенную» под названием Sensorium Galaxy, которая будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Как пишет Business Insider, проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты и ночные клубы и ходить на цифровые свидания.
РБК 03:24
Общество
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Россиянам раскрыли условие новых выплат на детей до 16 лет в августе: решение о возможных выплатах будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика
Макей проведет ряд телефонных переговоров с иностранными коллегами
ТАСС/. И.о. главы МИД Белоруссии Владимир Макей планирует провести во вторник ряд телефонных переговоров с иностранными коллегами.
ТАСС 04:03
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор на странице в Instagram опубликовал фото, сделанное в больничной палате.
Дни24 вчера в 01:27
Происшествия
Пациентка больницы под Курском очнулась в морге
В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге.
Российская газета 03:13
Политика
В направлении Белоруссии двигается колонна машин Росгвардии
Srnsk вчера в 04:26
Политика
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств.
Коммерсантъ 03:27
Армия и оружие
Forbes: Флот России получит самый мощный в мире военный корабль
Авторитетное американское издание Forbes опубликовало новый материал, который полностью посвящен модернизации легендарного крейсера «Адмирал Нахимов».
Актуальные Новости вчера в 07:31
Кино
Warner Bros. хочет повысить прокатную плату за «Довод» в США
Кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана в США.
News.ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Starhit во вторник, 18 августа.
Lenta.ru 04:25
Общество
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в 2021 году.
Piter.tv 03:18
Культура
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
Новый Век вчера в 04:10
Политика
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Стратегия по минимизации имиджевых потерь президента Белоруссии Александра Лукашенко на девятый день противостояния власти и оппозиции сработала не так, как того, вероятно, ожидал глава республики.
Газета.Ru 01:24
Общество
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
RT на русском вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина в своем Instagram опубликовала новые фото и рассказала, что вышла замуж.
Территория новостей 00:21
Экономика
Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей
Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС вчера в 17:26
Наука
Микропластик оказался способен накапливаться в органах человека
Evo-rus.com 03:17
Политика
Штаб белорусской оппозиции 18 августа сформирует Координационный совет
Минск, 18 августа 2020, 11:23 — REGNUM В Белоруссии штаб объединенной оппозиции намерен 18 августа завершить формирование Координационного совета для «обеспечения трансфера власти».
REGNUM 04:23
Культура
В Москве погиб поэт Борис Пастернак
Ридус 04:32
Музыка
С группы Little Big через суд требуют 12 миллионов рублей за плагиат
Накануне стало известно, что в суд на коллектив подал российский музыкант, автор вирусного хита «Раз-раз-раз, это хардбас», сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов.
Вокруг ТВ 00:12
Происшествия
В Рязанской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком
Иномарка попала под КамАЗ в Рязанской области, в результате погибли двое взрослых и двухлетний мальчик, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 02:14
Общество
Задержанный в Минске гражданин РФ Важенков госпитализирован
Гражданин России Артем Важенков, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Минске после президентских выборов, госпитализирован в РФ в связи с полученными в изоляторе травмами.
ТАСС 04:06
Политика
Озвучено имя нового правителя Белоруссии в случае ухода Лукашенко
Если действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост, то его место займет премьер-министр страны Роман Головченко.
CT news 02:13
Общество
В Минпросвещения РФ уточнили правила ношения масок в школах
Как сообщает ToDay News Ufa, вопрос того, будут ли учителя в обязательном порядке носить медицинские маски, будет рассмотрен на региональном и муниципальных уровнях.
ToDay News Ufa вчера в 14:34
Экономика
В России с 1 января пенсии вырастут на 6,3%
Индексация пенсий продолжится в 2022-м и 2023 годах – на 5,9 и 5,6 процента соответственно.
Evo-rus.com 04:30
Общество
За сутки в Татарстане выявлено 30 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19: два из них — завозные, сообщает оперштаб республики.
Республика Татарстан 04:02