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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности заменить бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, например, из Украины, передает БелТА. "Свято место пусто не бывает", - начал Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности заменить бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, например, из Украины, передает БелТА
.
Газета.Ru11:02
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Газета.Ru

Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами

Газета.Ru11:02
Lenta.ru

Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров «Беларуськалия» украинцами

Lenta.ru09:45
News.ru

Лукашенко пригрозил бастующим сотрудникам «Беларуськалия»

News.ru10:06
REGNUM

Лукашенко намерен завезти штрейкбрехеров с Украины

REGNUM09:51
РИА Новости

Лукашенко пригрозил бастующим на «Беларуськалии», что их заменят украинцы

РИА Новости10:30
Труд

Лукашенко пригрозил заменить бастующих белорусов украинскими гастарбайтерами

Труд09:26
РЕН ТВ

«Приедут другие из Украины» — Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам

РЕН ТВ08:47

ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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Мэтт Ривз представил логотип и концепт-арт «Бэтмена» для DC FanDome

Ривз выложил эти материалы на своей странице в Twitter, добавив такую подпись: Рад поделиться с вами первым взглядом на официальный логотип нашего «Бэтмена», а также очень клевым дополнительным концепт-артом DC от удивительного Джима Ли.
Popcornnews.ru02:36

Электромобиль Zetta появится в продаже в РФ до конца 2020 года

По словам гендиректора ООО «Zetta» Дениса Щуровского, при условии выделения средств из фонда развития промышленности собирать электрокар серийно начнут уже в этом году (продажи, соответственно, тоже могут начаться до конца года).
Автоновости дня02:16
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44