Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их украинцами
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности заменить бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, например, из Украины, передает БелТА. "Свято место пусто не бывает", - начал Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможности заменить бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, например, из Украины, передает БелТА
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