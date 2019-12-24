Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, в Минске займутся поиском альтернативных поставщиков этих ресурсов. В частности, Лукашенко назвал возможность использовать реверс нефти через трубопровод «Дружба».

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