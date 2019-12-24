Политика
ДождьЛукашенко пригрозил найти альтернативу российским нефти и газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, в Минске займутся поиском альтернативных поставщиков этих ресурсов. В частности, Лукашенко назвал возможность использовать реверс нефти через трубопровод «Дружба».
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с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвы06:23
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Экономика
Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России
С состоянием в $500 млн Людмила Коган войдет и в десятку самых богатых женщин России.
Политика
РБК: компания Курченко лишилась монополии на экспорт угля из Донбасса
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В России разрабатывают двух военных сухопутных роботов
Главнокомандующий сухопутными войсками России, генерал армии Олег Салюков рассказал о начале работ над двумя отечественными боевыми роботами.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
Экономика
В «Роскино» захотели сменить руководителя
Совет директоров «Роскино» предложил Росимуществу отстранить от руководства Екатерину Мцитуридзе.
Политика
Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год
Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года
Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Армия и оружие
Парламент Турции может разрешить использовать ВС страны в Ливии
Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что парламент республики может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии.
Финансы
Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Основатель Uber Трэвис Каланик покидает совет директоров компании
Каланик покидает совет директоров, чтобы «сосредоточиться на своем новом бизнесе и благотворительности».
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Происшествия
Глава СПЧ назвал решение суда по делу Раджабова проявлением гуманизма
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что суд вынес гуманное решение в отношении участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова, назначив ему во вторник штраф в размере 100 тыс. рублей.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Что касается супруги Галкина Аллы Пугачевой, то ее слухи о муже не смущают.
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
В Сети появилось видео того, как его сын по имени Шон позирует перед камерой у вольера с тигром.
Армия и оружие
Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу
Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам этого года выросли на 14%, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.