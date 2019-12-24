Политика

ДождьДождьЛукашенко пригрозил найти альтернативу российским нефти и газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, в Минске займутся поиском альтернативных поставщиков этих ресурсов. В частности, Лукашенко назвал возможность использовать реверс нефти через трубопровод «Дружба».
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Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Эхо Москвы06:23

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Политолог оценил слова Лукашенко о поиске альтернатив газу из РФ

Телеканал 360°10:50

Белоруссии напомнили об опыте Украины в поиске альтернатив российскому газу

ФАН08:07

Лукашенко готов искать альтернативу российскому газу

Газета.Ru07:18

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Коммерсантъ07:51

Белоруссия может найти альтернативных поставщиков нефти и газа — Лукашенко

REGNUM07:07

Белоруссия будет искать альтернативу поставкам газа и нефти из РФ

News.ru06:59

Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену

Эхо Москвы06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

КП - Беларусь07:03
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Экономика

Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России

С состоянием в $500 млн Людмила Коган войдет и в десятку самых богатых женщин России.
РБК 12:13
Политика

РБК: компания Курченко лишилась монополии на экспорт угля из Донбасса

Подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко компания «Газ-Альянс» утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:43
Армия и оружие

В России разрабатывают двух военных сухопутных роботов

Главнокомандующий сухопутными войсками России, генерал армии Олег Салюков рассказал о начале работ над двумя отечественными боевыми роботами.
Pravda.Ru 11:38
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику

Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
РБК 07:41
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
РИА Новости 10:30
Экономика

В «Роскино» захотели сменить руководителя

Совет директоров «Роскино» предложил Росимуществу отстранить от руководства Екатерину Мцитуридзе.
Компания 11:47
Политика

Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год

Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:50
Политика

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Парламентская газета 10:37
Экономика

Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:27
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Политика

Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года

Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года.
ТАСС 11:58
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Политика

Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
iReactor 10:05
Политика

Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Свободная Пресса 12:00
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить использовать ВС страны в Ливии

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что парламент республики может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии.
Московский Комсомолец 12:02
Финансы

Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру вчера в 02:03
Общество

Основатель Uber Трэвис Каланик покидает совет директоров компании

Каланик покидает совет директоров, чтобы «сосредоточиться на своем новом бизнесе и благотворительности».
Ведомости 10:01
Происшествия

Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами

Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Lenta.ru 09:51
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 11:31
Происшествия

Глава СПЧ назвал решение суда по делу Раджабова проявлением гуманизма

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что суд вынес гуманное решение в отношении участника несанкционированной акции 27 июля Самариддина Раджабова, назначив ему во вторник штраф в размере 100 тыс. рублей.
ТАСС 11:23
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Общество

Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января

С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Коммерсантъ 10:14
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.
Известия 10:20
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Что касается супруги Галкина Аллы Пугачевой, то ее слухи о муже не смущают.
Privet-Rostov.ru 11:47
Общество

Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке

В Сети появилось видео того, как его сын по имени Шон позирует перед камерой у вольера с тигром.
Московский Комсомолец 09:33
Армия и оружие

Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу

Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам этого года выросли на 14%, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:05
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
RT на русском 05:02
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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