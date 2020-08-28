Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции

Если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко пообещал перекрыть транзит европейских товаров через Беларусь

Российская газета07:32
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известия07:11
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАСС06:13
Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил Польше и Литве ответными санкциями

Коммерсантъ06:51
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

Газета.Ru06:39
Фонтанка.Ру

«Мы им покажем, что такое санкции». Лукашенко пообещал «зажравшимся» иностранцам напомнить, что такое Белоруссия

Фонтанка.Ру06:51
RT на русском

Лукашенко пригрозил дать ответ на санкции против Белоруссии

RT на русском06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусь06:50

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей
REGNUM07:29

Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Весна04:57
4

Уголовное дело нижегородского вора в законе передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего вора в законе Виктора Жаринова (Цезарь) о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двоих человек (ст. 126, ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ Нижний Новгород07:48
1

Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
536

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
2