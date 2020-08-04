Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

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