Политика
РБКВ Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
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Лукашенко пригрозил России перед выборами: «Полыхать будет до Владивостока»
Московский Комсомолец08:05
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Политика
В черногорском монастыре отслужат молебен по жертвам операции «Буря»
Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа.
REGNUM 13:13
Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63
Число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 63, свыше 3 тысяч получили ранения различной степени тяжести, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Хамад Хасан.
РИА Новости 16:17
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Политика
Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Происшествия
Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Футбол
Неймар прокомментировал третью годовщину пребывания в «ПСЖ»
Бразильский нападающий Неймар прокомментировал трехлетнее пребывание в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 19:20
Политика
Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии
«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
Происшествия
Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах
В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — речь идет о хранящемся на складе грузе с 2,7 т нитрата аммония.
Известия 17:01
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Кино
Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49
Театры
Александринка подготовила серию онлайн — спектаклей
Орфей вчера в 08:02
Футбол
Глушаков объявил об уходе из ФК «Ахмат»
Российский футболист Денис Глушаков объявил об уходе из грозненского футбольного клуба «Ахмат».
Известия 17:23
Армия и оружие
Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Здоровье
Роспотребнадзор: осенью в Россию придут три обновленных штамма гриппа
Ранее глава ведомства Анна Попова предупредила, что в стране предстоящей осенью и зимой появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне не прививались.
Коммерсантъ 01:48
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Общество
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
Коммерсантъ вчера в 18:13
Космос
ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС 05:56
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета 18:51