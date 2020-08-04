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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.В источнике
Подробнее о событии
PrimaMedia.ru

«Тяжело всем будет до Владивостока»: Александр Лукашенко сделал громкое заявление

PrimaMedia.ruвчера в 08:19
Московский Комсомолец

Лукашенко пригрозил России перед выборами: «Полыхать будет до Владивостока»

Московский Комсомолецвчера в 08:05
Взгляд.ру

Лукашенко: При дестабилизации в Белоруссии полыхать будет до Владивостока

Взгляд.рувчера в 06:45
Lenta.ru

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:02
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что при попытке дестабилизации Белоруссии «до Владивостока будет тяжело»

Газета.Ruвчера в 06:46
РБК

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при раскачивании Белоруссии

РБКвчера в 07:11
URA.Ru

Лукашенко пригрозил России. «Будет полыхать Владивостока»

URA.Ruвчера в 06:44
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
РБК23:11
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В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

По данным следствия, накануне вечером ребенок находился на земельном участке по улице Армавирской поселка Дагомыс, арендованном одной из коммерческих организаций, где руководство фирмы установило вольер, в котором содержались два диких медведя.
Российская газета03:17
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В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газетавчера в 04:22
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском

В ходе обыска, проведенного в квартире задержанного, криминалистами ГСУ СК России по Московской области изъят целый арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и "другие предметы".
Российская газета04:01
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Лавовые океаны не могут объяснить яркость некоторых горячих экзопланет

Наблюдаемые экзопланеты типа горячих супер-Земель аномально яркие, что не объясняется наличием потоков лавы на их поверхности, заявили ученые из Массачусетского Технологического Института (MIT) 4 августа, сообщает пресс-служба MIT.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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