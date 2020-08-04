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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.В источнике
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PrimaMedia.ru

«Тяжело всем будет до Владивостока»: Александр Лукашенко сделал громкое заявление

PrimaMedia.ruвчера в 08:19
Московский Комсомолец

Лукашенко пригрозил России перед выборами: «Полыхать будет до Владивостока»

Московский Комсомолецвчера в 08:05
Взгляд.ру

Лукашенко: При дестабилизации в Белоруссии полыхать будет до Владивостока

Взгляд.рувчера в 06:45
Lenta.ru

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 07:02
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что при попытке дестабилизации Белоруссии «до Владивостока будет тяжело»

Газета.Ruвчера в 06:46
РБК

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при раскачивании Белоруссии

РБКвчера в 07:11
URA.Ru

Лукашенко пригрозил России. «Будет полыхать Владивостока»

URA.Ruвчера в 06:44

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
РБКвчера в 05:52
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В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия00:05
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором

Новостное издание "Коммерсантъ" сообщает, что российский профессиональный футбольный клуб ЦСКА (Москва) благодаря заключению нового спонсорского контракта за два года получит огромную сумму.
CT newsвчера в 13:08
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК23:11
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