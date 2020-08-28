НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия (HDA), организация по борьбе с расизмом в хоккее, попросил НХЛ выделить $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет, временно изменить цвет синей линии на площадках на черный в качестве символического жеста поддержки, а также обеспечить более прозрачные условия при найме сотрудников из числа расовых меньшинств.