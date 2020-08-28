Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил в случае угрозы с Запада, передает
 «Белта».
Дождьвчера в 09:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Лукашенко заверил, что договорился с Путиным о совместной работе в случае атаки с Запада

Телеканал 360°вчера в 08:04
Газета.Ru

Лукашенко готов задействовать совместные с Россией ВС при необходимости

Газета.Ruвчера в 08:14
RT на русском

Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

RT на русскомвчера в 08:04
РИА Новости

Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад «дернется»

РИА Новостивчера в 08:32
РБК

Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

РБКвчера в 07:53
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия и РФ задействуют совместную группировку войск при угрозе с Запада

Комсомольская правдавчера в 07:44
ТАСС

Лукашенко: РФ и Белоруссия задействуют общую группировку войск в случае внешней агрессии

ТАССвчера в 07:38

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
122

Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известиявчера в 00:10
69

НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия (HDA), организация по борьбе с расизмом в хоккее, попросил НХЛ выделить $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет, временно изменить цвет синей линии на площадках на черный в качестве символического жеста поддержки, а также обеспечить более прозрачные условия при найме сотрудников из числа расовых меньшинств.
Газета.Ruвчера в 16:24

Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.
Взгляд.ру21:06