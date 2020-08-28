Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил в случае угрозы с Запада, передает
«Белта».
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