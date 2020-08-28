Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Почти весь рост просрочки пришелся на время пандемии – с 68 миллиардов рублей в марте сумма просроченных кредитов выросла на 2,4%. Банки в начале пандемии начали повышать ставки по ипотеке на 1-2% из-за снижения курса рубля и мирового кризиса, но затем начали снижать после запуска госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% годовых.