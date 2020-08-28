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RT на русском
RT на русском

Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил в случае угрозы с Запада, передает
 «Белта».
Дождь09:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад «дернется»

РИА Новости08:32
Газета.Ru

Лукашенко готов задействовать совместные с Россией ВС при необходимости

Газета.Ru08:14
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия и РФ задействуют совместную группировку войск при угрозе с Запада

Комсомольская правда07:44
Телеканал 360°

Лукашенко заверил, что договорился с Путиным о совместной работе в случае атаки с Запада

Телеканал 360°08:04
РБК

Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

РБК07:53
RT на русском

Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

RT на русском08:04
ТАСС

Лукашенко: РФ и Белоруссия задействуют общую группировку войск в случае внешней агрессии

ТАСС07:38

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Почти весь рост просрочки пришелся на время пандемии – с 68 миллиардов рублей в марте сумма просроченных кредитов выросла на 2,4%. Банки в начале пандемии начали повышать ставки по ипотеке на 1-2% из-за снижения курса рубля и мирового кризиса, но затем начали снижать после запуска госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Вести.Ru08:15

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новости05:59
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Коммерсантъ08:54
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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