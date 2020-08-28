с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии.

Футбол ЦСКА объявил о трансфере нигерийского футболиста Эджуке Нигерийский нападающий Чидере Эджуке перешёл из голландского «Херенвена» в московский футбольный клуб ЦСКА.

Происшествия Украинский Су-27 снес дорожный знак и улетел Украинский истребитель Су-27 иснес дорожный знак, когда попытался сесть на трассе Киев-Чоп в Ровенской области.

Хоккей ЦСКА в серии буллитов победил «Динамо» на хоккейном Кубке мэра Москвы Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл столичное «Динамо» в матче предсезонного хоккейного турнира — Кубка мэра Москвы.

Происшествия Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере. 68

Футбол Мяч Роналду в ворота «Лиона» признали лучшим голом Лиги чемпионов На официальном портале УЕФА появилось объявление о том, что гол футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду болельщики признали лучшим за весь сезон Лиги чемпионов.

Финансы ВТБ в июле закупил 11 т золота, Сбербанк – почти 6 т ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в июле 2020 года увеличил запасы на 11 тонн в пересчете на золото – до 58,2 тонны на начало августа. 96

Гаджеты Цены на iPhone 11 в России упали В предверии выхода iPhone 12 в октябре-ноябре 2020 года цены на iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти в России снижаются. 24

Политика МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии. 18

Наука Со дна Балтийского моря подняли останки уникальной рыбы Шведские ученые исследовали корабль, затонувший в Балтийском море в 1495 году, и обнаружили там останки крайне редкой рыбы.

Гаджеты Причины недолговечного заряда смартфона выявлены Чтобы смартфон как можно дольше держал заряд, специалист советует использовать функцию автоматического закрытия приложений, а также отключить Bluetooth, снизить яркость экрана и отключить геолокацию. 41

Футбол Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".

Происшествия Суд прекратил одно из дел бизнесмена Бойко-Великого Рузский суд Подмосковья прекратил уголовное дело бизнесмена Василия Бойко-Великого о мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Шонина. 6

Финансы ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2% ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.

Происшествия Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова. 68