Политика
RT на русскомЛукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии.
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с чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил в случае угрозы с Запада, передает «Белта».Дождь09:01
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Лукашенко: Белоруссия и РФ задействуют совместную группировку войск при угрозе с Запада
Комсомольская правда07:44
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 18:42, Ашберн
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Украинский истребитель Су-27 иснес дорожный знак, когда попытался сесть на трассе Киев-Чоп в Ровенской области.
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Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл столичное «Динамо» в матче предсезонного хоккейного турнира — Кубка мэра Москвы.
RT на русском 15:54
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
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Происшествия
Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке
В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.
РБК 15:35
Футбол
Мяч Роналду в ворота «Лиона» признали лучшим голом Лиги чемпионов
На официальном портале УЕФА появилось объявление о том, что гол футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду болельщики признали лучшим за весь сезон Лиги чемпионов.
Общественная служба новостей вчера в 15:09
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ВТБ в июле закупил 11 т золота, Сбербанк – почти 6 т
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Интерфакс 14:06
Гаджеты
Цены на iPhone 11 в России упали
В предверии выхода iPhone 12 в октябре-ноябре 2020 года цены на iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти в России снижаются.
МонаВиста 15:11
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МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии
Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии.
ИА Красная Весна 14:36
Наука
Антивитамины могут стать аналогом антибиотиков против супербактерий
Evo-rus.com вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor 12:51
Наука
Со дна Балтийского моря подняли останки уникальной рыбы
Шведские ученые исследовали корабль, затонувший в Балтийском море в 1495 году, и обнаружили там останки крайне редкой рыбы.
МИР 24 09:39
Гаджеты
Причины недолговечного заряда смартфона выявлены
Чтобы смартфон как можно дольше держал заряд, специалист советует использовать функцию автоматического закрытия приложений, а также отключить Bluetooth, снизить яркость экрана и отключить геолокацию.
Evo-rus.com 10:35
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали при крушении вертолета в США
Двое американских военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате падения военного вертолета Blackhawk в американском штате Калифорния.
Известия 17:23
Наука
Спрей от комаров протестировали для борьбы с коронавирусом
Британские ученые выяснили, может ли репеллент Mosi-guard Natural служить средством борьбы против коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 26 августа в 09:22
Футбол
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru 13:17
Происшествия
Суд прекратил одно из дел бизнесмена Бойко-Великого
Рузский суд Подмосковья прекратил уголовное дело бизнесмена Василия Бойко-Великого о мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Шонина.
РИА Новости 09:19
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12.
ТАСС 16:15
Общество
Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов
Берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории бундесвера, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Новый День 09:11
Финансы
ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%
ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАСС 13:40
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова.
Известия 02:23
Армия и оружие
В Волгоградской области открылся крупномасштабный форум «Армия-2020»
В парке «Патриот», который недавно возродили от запустения, начался всероссийский форум «Армия-2020».
Cod34.ru 06:28
Культура
В последнем сезоне шоу «Танцы» появится танцовщица из Перми
В кастинге для последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ примет участие жительница Перми.
В курсе.ру 05:57
Армия и оружие
Американский RC-135 вновь перехвачен российским Су-27 над Черным морем
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В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Автомобиль заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК 14:42
Технологии
Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5
Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
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Армия и оружие
Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии
Американцы раскритиковали власти из-за инцидента между военными из России и США в Сирии.
РЕН ТВ 00:38