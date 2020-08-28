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RT на русском
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Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил в случае угрозы с Запада, передает
 «Белта».
Дождьвчера в 09:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад «дернется»

РИА Новостивчера в 08:32
РБК

Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

РБКвчера в 07:53
RT на русском

Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

RT на русскомвчера в 08:04
Телеканал 360°

Лукашенко заверил, что договорился с Путиным о совместной работе в случае атаки с Запада

Телеканал 360°вчера в 08:04
Газета.Ru

Лукашенко готов задействовать совместные с Россией ВС при необходимости

Газета.Ruвчера в 08:14
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия и РФ задействуют совместную группировку войск при угрозе с Запада

Комсомольская правдавчера в 07:44
ТАСС

Лукашенко: РФ и Белоруссия задействуют общую группировку войск в случае внешней агрессии

ТАССвчера в 07:38

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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В Кеноше полиция сняла наручники с парализованного афроамериканца

С лежащего в больнице после огнестрельного ранения афроамериканца Джейкоба Блейка полиция решили снять наручники, в которых он до этого находился, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Kenosha News.
Российская газета17:52

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В ходе круглого стола в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах России.
Военное дело26 августа в 03:34
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