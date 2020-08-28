Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас празднуют 29 августа

Речь идет о реликвии, - льняном холсте с отпечатком лица Христа, - которая хранилась в Едессе как главное сокровище, а позже была перенесена в Константинополь и была утеряна при разграблении города.