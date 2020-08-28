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RT на русском
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Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны задействовать совместную группировку войск в случае внешней агрессии.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил в случае угрозы с Запада, передает
 «Белта».
Дождь09:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад «дернется»

РИА Новости08:32
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия и РФ задействуют совместную группировку войск при угрозе с Запада

Комсомольская правда07:44
RT на русском

Лукашенко пригрозил военным ответом в случае внешней агрессии

RT на русском08:04
Телеканал 360°

Лукашенко заверил, что договорился с Путиным о совместной работе в случае атаки с Запада

Телеканал 360°08:04
РБК

Лукашенко договорился с Путиным использовать войска при угрозе с Запада

РБК07:53
Газета.Ru

Лукашенко готов задействовать совместные с Россией ВС при необходимости

Газета.Ru08:14
ТАСС

Лукашенко: РФ и Белоруссия задействуют общую группировку войск в случае внешней агрессии

ТАСС07:38

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО
Аргументы и Фактывчера в 00:51
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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