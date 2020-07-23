Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ. Он отметил, что может прибегнуть к этому до конца предвыборной кампании. В частности, Лукашенко раскритиковал работу BBC, "Свобода", "Свободная Европа".
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