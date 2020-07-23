Политика
РИА НовостиЛукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ. Он отметил, что может прибегнуть к этому до конца предвыборной кампании. В частности, Лукашенко раскритиковал работу BBC, "Свобода", "Свободная Европа".
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 10:50, Ашберн
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости.
Live24 02:59
Общество
Мурашко рассказал о третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса
Министр пояснил, что третья фаза испытаний планируется в августе 2020 года.
Rambler News Service 09:36
Здоровье
Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа
Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Футбол
«Динамо» представило новую форму на следующий сезон
Metaratings 10:15
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Армия и оружие
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы.
Газета.Ru 06:41
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".
РИА Новости 10:37
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Коммерсантъ 10:22
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Футбол
Медведев заявил о нежелании «Зенита» работать с судьями
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе арбитров РПЛ. Об этом информирует Metaratings.
ProstoProSport 10:38
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Создание вакцины началось в феврале. Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели.
Piter.tv 06:29
Происшествия
Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
РИА Новости 09:43
Общество
В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»
«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
Общество
Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Общество
Собчак просит возбудить дело о насилии в Среднеуральском монастыре
Уральский меридиан 09:49
Футбол
Газизов назвал цели «Спартака» на следующий сезон
Ранее Газизов назвал сроки отпусков футболистов "Спартака".
Газета.Ru 08:58
Здоровье
Смольный: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается
Комитет по здравоохранению Петербурга констатирует, что ежедневный прирост новых случаев COVID-19 теперь не превышает 190 человек.
Фонтанка.Ру 10:25
Политика
ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 08:01
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект, который разграничивает понятия «цифровая валюта» и «цифровые финансовые активы», пишет РИА Новости.
Live24 02:00
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Группа АВВА в 2021 году выпустит пять новых песен.
Что происходит 08:36
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
REGNUM 21 июля в 13:34