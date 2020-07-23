Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ. Он отметил, что может прибегнуть к этому до конца предвыборной кампании. В частности, Лукашенко раскритиковал работу BBC, "Свобода", "Свободная Европа".

Наука Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости. 16

Общество Мурашко рассказал о третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса Министр пояснил, что третья фаза испытаний планируется в августе 2020 года.

Армия и оружие Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы. 5

Космос «Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".

Футбол Медведев заявил о нежелании «Зенита» работать с судьями Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе арбитров РПЛ. Об этом информирует Metaratings.

Общество В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии» «Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти. 609

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 128

Здоровье Смольный: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается Комитет по здравоохранению Петербурга констатирует, что ежедневный прирост новых случаев COVID-19 теперь не превышает 190 человек. 1

Политика ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.