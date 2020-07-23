Политика
РИА НовостиЛукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ. Он отметил, что может прибегнуть к этому до конца предвыборной кампании. В частности, Лукашенко раскритиковал работу BBC, "Свобода", "Свободная Европа".
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Политика
Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном
Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон.
РБК 08:35
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия вчера в 06:27
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Политика
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM 21 июля в 03:52
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Политика
Помпео признал, что США отстают от России в Арктике
США начали действия в Арктическим регионе слишком поздно. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью DR в ходе визита в Данию.
Народные новости вчера в 16:25
Футбол
Газизов сообщил о поиске спортивного директора для «Спартака»
Московский "Спартак" ведет работу по поиску спортивного директора, он может появиться в футбольном клубе до начала нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
РИА Новости 08:06
Футбол
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.
Российская газета 06:25
Общество
Макаревич готов судиться с новосибирским депутатом из-за использования строчки из песни
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав при использовании новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко в предвыборной агитации фразы, схожей со строчкой из песни "За тех, кто в море".
ТАСС 06:12
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
Общество
Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
Технологии
Менее 20% россиян заявили о вере в неразглашение их данных компаниями
Только 19% россиян верят, что компании соблюдают правило о неразглашении конфиденциальных данных, сообщила в своем исследовании коммуникационная группа Dentsu Aegis Network.
РБК 09:14
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании неграмотностью сотрудников.
Деловое.ТВ 06:43
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru вчера в 10:19
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47