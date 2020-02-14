Энергетика
Lenta.ruЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время своей поездки в Светлогорск, передает БЕЛТА.
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Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Космос
Марс Экспресс сделал фотографию региона Nilosyrtis Mensae
Nilosyrtis Mensae представляет собой область, больше похожую на лабиринты, с многочисленными каналами, которые буквально прорезают местность, и ровными долинами.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале
Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Политика
Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра
Экономика
Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей
Стоимость покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка составит около 2,5 трлн рублей.
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Технологии
Себестоимость Sony PlayStation 5 составляет 450 долларов
Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года.
Космос
Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на инопланетную жизнь
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Авто
Новый Haval H5 засняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Экономика
«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Наука
Обнаружено связующее звено между бактериями и вирусами
Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантские вирусы, которые паразитируют на бактериях.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Общество
В РФ хотят установить новый возраст получения паспорта
Как пишет издание News.ru, в РФ может измениться возраст получения паспорта.
Спорт
Репилов победил в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи
Россиянин Роман Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Происшествия
Роспотребнадзор заявил о побеге из карантина еще троих человек
Стационар в Санкт-Петербурге самовольно покидали четыре человека, в том числе и пациентка Алла Ильина, против которой подали иск о принудительной госпитализации.