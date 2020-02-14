Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время своей поездки в Светлогорск, передает БЕЛТА.
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