с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Хоккей Буллит Панарина признали забитым по правилам Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.

Биатлон Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

Футбол Кокорина впервые сфотографировали в форме «Сочи» Игрок проведет в команде весеннюю часть сезона. Александр Кокорин впервые попал в объективы камер в форме футбольного клуба "Сочи".

Армия и оружие Украинские Т-72 получат «Нож» и «Базальт» Украинские танки Т-72 в ходе модернизации на Киевском бронетанковом ремонтном заводе получат динамическую систему защиты "Нож", прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами "Комбат" и навигационную систему СН-3003 "Базальт", сообщил АрміяІпfоrм исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Синявский.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Политика В США опасаются утраты эффективности санкций Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.

Общество Филипп Киркоров представил новый клип Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.

Общество Кабмин одобрил законопроект о бесплатных лекарствах для льготников Российское правительство сегодня на своем сайте опубликовало информацию о том, что одобрило проект ФЗ о создании специального регистра граждан РФ, которых обеспечат лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания.

Авто Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.

Происшествия Отличник таможни ушел в международный розыск Бывшего отличника таможенной службы объявили в розыск по линии Интерпола в конце прошлого года, когда в суд поступило дело его бывшего шефа генерал-майора Сергея Федорова.

Космос Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.