Общество
Газета.RuЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известиявчера в 07:29
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Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован
Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Здоровье
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
Ранее советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым коронавирусом может заразиться две трети населения планеты.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Хоккей
Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»
"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Кино
Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Общество
Предустановка российского ПО на гаджеты начнётся с поисковиков и карт
Согласно документу будут разные сроки вступления в силу требований для программ, которые должны быть предварительно установлены на телефоны и планшеты.
Политика
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Политика
Павленский опубликует новый компромат на французских политиков
Общество
Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
Футбол
«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил глава МИД Китая Ван И.
Экономика
В литовском порту Клайпеда зафиксировали спад грузооборота
В январе в единственном в Литве порту Клайпеде зафиксировано резкое снижение объёма грузооборота, порт обслужил 3,4 млн тонн грузов, что сразу на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля.
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров
Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Политика
Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией
НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.