с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

Общество В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Происшествия Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Футбол УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Энергетика Газовое соглашение с Украиной диктует Евросоюзу завершение «Северного потока-2» Как замечает эксперт, эти цифры были запланированы на трехсторонних переговорах между Россией, Евросоюзом и Украиной не просто так, а с прицелом еще на один проект, т.е. на «Северный поток-2».

Игры Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.

Политика Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.

Политика Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».

Кино Букмекеры открыли линию на второй сезон «Ведьмака» Аналитики букмекерской компании «Балтбет» предлагают поставить на то, что во втором сезоне волшебница предстанет перед зрителями с каноничными рыжими волосами.

Здоровье В России выздоровели все заболевшие коронавирусом Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.