Общество
Газета.RuЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА.Известия07:29
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Политика
План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Общество
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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
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Происшествия
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Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Футбол
УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
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Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
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В Северной Осетии возбудили дело из-за убийства молодого человека
Уголовное дело возбуждено по факту убийства молодого человека в Северной Осетии.
Здоровье
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Всего же от коронавируса умерло 1367 человек – только в Китае, известно о случаях смертей за пределами страны.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
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Как замечает эксперт, эти цифры были запланированы на трехсторонних переговорах между Россией, Евросоюзом и Украиной не просто так, а с прицелом еще на один проект, т.е. на «Северный поток-2».
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Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов
В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
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Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Кино
Букмекеры открыли линию на второй сезон «Ведьмака»
Аналитики букмекерской компании «Балтбет» предлагают поставить на то, что во втором сезоне волшебница предстанет перед зрителями с каноничными рыжими волосами.
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В России выздоровели все заболевшие коронавирусом
Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про «коронавирус»
РФС рассказал об итогах рассмотрения истории бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который недавно неудачно пошутил про азиата и "коронавирус".«С учётом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — заявили в пресс-службе организации.
Наука
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Футбол
Глава РФС считает обоснованным решение по сокращению зон в ПФЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал решение по сокращению зон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) оправданным и обоснованным.