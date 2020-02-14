с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

Политика Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Происшествия Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

Политика Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Шоу-бизнес Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте На страничке «Инстаграм» известной особы появилась серия снимков, на которых девушка запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в одном из общественных мест Бруклина.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вреде употребления снюса Употребление снюса (некурительной никотиносодержащей смеси) приводит к развитию рака полости рта, а также к разрушению зубов.

Общество Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.

Футбол «Ювентус» хочет заполучить Икарди в обход «Интера» Туринский «Ювентус» предстоящим летом намерен усилить линию атаки нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport Mediaset.

Общество В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Общество Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300 Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.

Биатлон IBU открыла новое дело против Устюгова Глава СБР Владимир Драчев заявил, что IBU открыл новое дело в отношении биатлониста Евгения Устюгова, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАCC.

Политика Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.