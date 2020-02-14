Общество
Газета.RuЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.
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Футбол
Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Футбол
Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Происшествия
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Здоровье
Заболеваемость раком в Алтайском крае увеличилась почти на треть
За 10 лет прирост составил 29% В 2019 году алтайские врачи выявили 12,5 тысячи первичных злокачественных опухолей, сообщает пресс-служба краевого онкологического диспансера "Надежда".
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
Происшествия
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Теннис
Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Космос
Стало известно, когда США полетят на МКС на своих кораблях
Пилотируемых корабль американского производства доставит экипаж США на Международную космическую станцию уже в конце мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить веб-камеры от хакеров
Хакеры давно научились получать доступ к приватной информации пользователей через веб-камеры ноутбуков и смартфонов.
Спорт
Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й
Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
Политика
На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы
Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
Политика
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.