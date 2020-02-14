с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.

Происшествия В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.

Спорт Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Здоровье Во всех школах Уфы на неделю продлили карантин по гриппу и ОРВИ Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в связи с превышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 10 февраля все школы Уфы были закрыты на карантин.

Технологии Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5 Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.

Общество «Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.

Общество В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.