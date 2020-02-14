Общество

Газета.RuГазета.RuЛукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы. Об этом сообщило информационное агентство БелТА.
Читать в источнике
Комментировать873
с чего всё началось
Президент Белоруссии подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку, передает БелТА
.
Известиявчера в 07:29

Подробнее о событии

Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ

REGNUMвчера в 22:41

В России рассказали о поставках нефти в Белоруссию

Lenta.ruвчера в 11:46

Лукашенко пригрозил забирать недостающую нефть из транзитной трубы

Известиявчера в 07:46

«Транснефть» заявила о транзите через Белоруссию «в плановом порядке»

РБКвчера в 11:54

«Транснефть» сообщила о бесперебойном транзите российской нефти через Белоруссию

ТАССвчера в 10:14

Лукашенко пригрозил отобрать ветку нефтепровода «Дружба»

Говорит Москвавчера в 07:58

В «Транснефти» заявили, что транзит нефти через Белоруссию идёт по плану

RT на русскомвчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли 22 квартиры

Прокурор области Александр Гулягин предъявил иск к замначальника регуправления ГИБДД о взыскании имущества на сумму 50 млн рублей, которое не подтверждается законными доходами.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:56
Политика

Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»

Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол

«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира

Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
КМВ Новости вчера в 03:50
Общество

Россияне покинули лайнер Westerdam в Камбодже

1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга.
Известия 00:05
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Армия и оружие

Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада

ГЛАС.RU вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело 13 февраля в 11:40
Баскетбол

Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА

Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в рамках Звёздного уикенда лиги.
RT на русском 01:09
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Хоккей

Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Вести.Ru вчера в 21:45
Общество

В Петербурге учителя не дали мальчикам-подросткам станцевать в юбках

Красная весна вчера в 16:17
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
РБК вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Культура

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики

Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Ревизор.ру вчера в 08:00
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Lenta.ru 00:24
Происшествия

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

РИА Новости вчера в 23:36
Политика

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
РИА Новости вчера в 22:34
Авто

Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Tvoe-avto.com 13 февраля в 06:22
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости вчера в 15:09
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Vprognoze.ru вчера в 06:35
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru вчера в 12:43
Происшествия

Житель Кабардино-Балкарии, стреляя в собак, ранил в голову девочку

Интерфакс - Россия вчера в 10:11
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное